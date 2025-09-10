Motocicleta abandonada é localizada pela PM em área de matagal em Vilhena

Nesta quarta-feira, 10, a Polícia Militar de Vilhena localizou uma motocicleta Honda Bros, ano 2011, abandonada em meio a uma área de vegetação no final da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o veículo estava em péssimo estado de conservação. Após consulta ao Banco de Dados, foi constatada a existência de uma restrição administrativa, mas a guarnição não conseguiu verificar se o bloqueio estava relacionado a roubo, furto, ordem judicial, pendência financeira ou outro tipo de impedimento.

A equipe policial realizou buscas na região, porém, não localizou o proprietário nem testemunhas que pudessem esclarecer a situação do abandono.

Diante dos fatos, a motocicleta foi recolhida e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.