PM apreende drogas, dinheiro e prende suspeito de atuar no tráfico em Pimenta Bueno

Na tarde de terça-feira, 9, a Polícia Militar de Rondônia, por meio da Sessão de Inteligência do 4º Batalhão, realizou uma importante ação de combate ao tráfico de drogas em Pimenta Bueno.

A operação resultou na apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie e na condução de um suspeito diretamente ligado ao comércio ilícito de drogas na região.

Durante diligências no bairro Jardim das Oliveiras, a equipe policial flagrou um homem em atitude suspeita, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Na abordagem, foram localizadas duas porções de crack, pesando cerca de 50 gramas, e um pacote de maconha, com aproximadamente 54 gramas, ambos acondicionados em sacos plásticos do tipo zíper. Além disso, os policiais apreenderam R$ 2.451,00 em espécie e um aparelho celular, que será submetido à perícia.

Conforme informações colhidas no local, o indivíduo atuava como entregador de drogas a mando de uma organização criminosa, sendo responsável por abastecer pontos de venda na cidade. Essa atividade, segundo a PM, representava grave risco à ordem pública e à tranquilidade social.

Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito e a motocicleta utilizada para as entregas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A Polícia Militar ressaltou que o trabalho de inteligência e o patrulhamento preventivo são fundamentais para enfraquecer o tráfico de drogas e reduzir os impactos negativos dessa prática criminosa na comunidade.