PM prende homem após agredir esposa em Vilhena

Na manhã de terça-feira, 9, por volta das 11h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua 903, bairro Nova Esperança, em Vilhena.

No local, os policiais encontraram uma mulher identificada pelas iniciais L., que relatou ter sido agredida pelo marido, R., após uma discussão de natureza banal. Segundo a vítima, o homem desferiu socos e chutes, atingindo-lhe o rosto, abaixo do olho esquerdo, o que resultou em hematoma visível.

Após as agressões, o suspeito fugiu, mas foi localizado pela equipe policial na Avenida Tancredo de Almeida Neves. Questionado sobre os fatos, ele confirmou ter discutido com a esposa e reconheceu que “perdeu a cabeça”, desferindo os golpes.

Diante da situação, vítima e agressor foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.