Prefeitura explica caso e garante que cadeirante recebe acompanhamento integral em Vilhena

Através de sua assessoria de imprensa, a prefeitura de Vilhena enviou à redação do Extra de Rondônia “Nota de Esclarecimento” referente ao caso do senhor Nelson Sena, cadeirante-usuário de drogas encontrado em estado de abandono pela polícia dentro de uma casa em Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o secretário municipal de Assistência Social (Semas), Nilcemar Dias de Almeida, que afirmou que o caso vem sendo acompanhado pela pasta (leia mais AQUI).

A nota da prefeitura complementa as explicações do titular da Semas. Leia abaixo:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação à reportagem sobre o caso do senhor Nelson Sena, cadeirante de 54 anos, a Prefeitura de Vilhena esclarece que o paciente vem sendo acompanhado pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonardo desde 2024 e é assistido pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Conforme avaliação da equipe, o paciente apresenta quadro de paraplegia, dependência química e hipertensão arterial, fazendo uso irregular de medicações. Ele reside sozinho e consome substâncias psicoativas, condição que compromete seu estado físico e mental.

No dia 2 de setembro de 2025, a equipe de saúde realizou visita domiciliar, acompanhada de uma assistente social, na residência do paciente. Na ocasião, ele estava com seu irmão (morador próximo) e foi constatada situação de extrema vulnerabilidade social, com moradia em condições precárias de higiene e conservação, oferecendo risco à saúde e à segurança. O local também representa risco para visitas de agentes de saúde, pois é utilizado por terceiros para consumo de drogas.

Diante desse cenário, foi elaborado um plano de atendimento integral, que inclui encaminhamento e acompanhamento pela equipe de saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), acompanhamento pela assistência social no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), possível internação para desintoxicação e tratamento da dependência química, apoio da família para retirada do paciente da residência atual, acompanhamento por equipe multidisciplinar e visitas de agentes de saúde, solicitação de exames de rotina, realização de curativos diários e encaminhamento para o programa Melhor em Casa, considerando que o paciente relatou não ter condições de se deslocar até a unidade.

Além disso, o paciente recebeu cesta básica fornecida pela Semas, reforçando o apoio social prestado. A Prefeitura de Vilhena reafirma que o caso segue sendo acompanhado de forma conjunta pelas equipes de saúde e assistência social, que permanecem empenhadas em oferecer atendimento integral, garantindo acesso aos cuidados médicos, psicológicos e sociais necessários.

Prefeitura de Vilhena