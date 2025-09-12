Acidente na BR-435 deixa duas pessoas mortas próximo a Cerejeiras

Na madrugada desta sexta-feira, 12, um grave acidente foi registrado na BR-435, nas proximidades do trevo que liga Cerejeiras a Pimenteiras e Corumbiara.

A colisão frontal envolveu um carro Fiat Siena e uma motocicleta CG Titan, resultando na morte do condutor e do passageiro da moto.

O motorista do automóvel, empresário do ramo de restaurante e morador de Cerejeiras, retornava para a cidade com um barco engatado no veículo. Já as vítimas seguiam para uma fazenda onde trabalhavam.

Com o impacto, ambos os ocupantes da motocicleta morreram na hora. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas apenas pôde constatar os óbitos. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acionou a Polícia Técnico-Científica (Politec). Após os procedimentos periciais, os corpos foram liberados para a Funerária CenterPax, que os encaminhou a Vilhena para necropsia.

As vítimas foram identificadas como Silvanei Alves da Cruz, de 33 anos, cujo corpo será transladado para São Felipe D’Oeste, onde residem seus familiares, e Rarisson Junior Dias, de 24 anos, que será velado em Corumbiara e sepultado em Cerejeiras.

O motorista do carro sofreu apenas escoriações. Ele permaneceu no local, prestou apoio e acionou o socorro.