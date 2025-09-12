Bandido ameaça ciclista com faca e rouba bicicleta em Vilhena

Na madrugada desta sexta-feira, 12, por volta da 1h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na Avenida Melvin Jones, em Vilhena. Um ciclista teve sua bicicleta roubada sob a mira de uma faca.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima contou à polícia que estava pedalando pela avenida quando o pneu de sua bicicleta furou. Nesse momento, um homem alto, magro e com cabelos cacheados se aproximou.

O criminoso, então, pegou uma faca da cintura e a apontou para a vítima, fazendo uma ameaça. Para não ser agredido, o ciclista abandonou a bicicleta e fugiu. Ao retornar ao local, minutos depois, ele constatou que o veículo já havia sido levado pelo ladrão.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para que o caso seja investigado.