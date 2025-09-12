Câmeras flagram homem furtando notebook e perfumes em alojamento de frigorífico em Chupinguaia

Na tarde desta quinta-feira, 11, a Polícia Militar de Chupinguaia foi acionada para atender a uma ocorrência de furto no alojamento de funcionários de um frigorífico.

A vítima, T.S.F., relatou que seus pertences haviam sido levados do armário no quarto 8 do alojamento.

Segundo a vítima, um notebook da marca Lenovo, um celular Samsung e diversos frascos de perfume foram levados. Ao verificar as imagens do sistema de videomonitoramento do local com a responsável, T., identificou a movimentação suspeita de um ex-colega de quarto, A.H.C.V. O suspeito, que havia sido transferido para outro quarto, foi flagrado entrando e saindo do local com uma mochila.

A polícia realizou buscas e localizou A., no quarto 1 do mesmo alojamento. Ao ser confrontado com as imagens, ele confessou o crime. O suspeito alegou que havia sido demitido e estava endividado, por isso furtou os itens e os deixou como garantia de pagamento em um bar local, conhecido como “Bar do Pedrão”.

A equipe policial foi até o estabelecimento e recuperou o notebook e um frasco de perfume, que foram reconhecidos pela vítima. A., também informou que outro ex-funcionário, conhecido como “Lucas”, teria participado do furto e fugido para o Acre com o restante dos objetos.

A., foi preso em flagrante por furto qualificado e encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as providências legais.