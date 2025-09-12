Delegado Camargo e Rafael Fera unem forças para levar recursos e fortalecer a saúde do Vale do Jamari

Em um gesto considerado histórico para a região, o deputado estadual Delegado Camargo e o deputado federal Rafael Fera firmaram uma parceria estratégica voltada para fortalecer a saúde pública do Vale do Jamari, que abrange os municípios de Ariquemes, Monte Negro, Buritis, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Rio Crespo, Cujubim e Machadinho D’Oeste.

A união entre os dois parlamentares promete ampliar a busca por recursos, investimentos e soluções concretas para os problemas enfrentados pela rede hospitalar e ambulatorial da região, que há anos sofre com falta de estrutura, profissionais e atendimento adequado.

“Essa parceria é um marco para o Vale do Jamari. Não falamos apenas de promessas, mas de ação concreta: vamos destinar recursos, cobrar do Governo do Estado investimentos urgentes e garantir que hospitais e postos de saúde não continuem funcionando de forma precária”, declarou o deputado Delegado Camargo.

O deputado federal Rafael Fera reforçou o compromisso em Brasília: “O Vale do Jamari precisa ser prioridade. Vamos levar recursos, destravar projetos parados e assegurar que cada município tenha estrutura necessária para atender seu povo com dignidade. A saúde da nossa região não pode esperar”, afirmou.

Ao longo de seu mandato, o deputado Delegado Camargo tem atuado de forma intensa em defesa da saúde pública. Já destinou recursos para a área, realizou fiscalizações em hospitais, protocolou mais de 500 documentos cobrando melhorias e apresentou recentemente o requerimento para abertura da CPI da Saúde, que pretende investigar irregularidades na gestão hospitalar do Estado. A proposta aguarda agora as assinaturas de outros parlamentares para ser instaurada oficialmente.

Com essa união política, os parlamentares asseguram que a pauta da saúde no Vale do Jamari terá voz ativa em Porto Velho e em Brasília, garantindo recursos diretos e soluções estruturais para transformar a realidade da região.