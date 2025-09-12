Em três categorias, Taça Aciv de Futebol Society abre inscrições e terá premiação em dinheiro em Vilhena

A Taça Aciv de Futebol Society teve sua primeira edição em 2002 e, ao longo de mais de duas décadas, foi se consolidando.

Neste ano, chega à sua 23ª edição, que será disputada em três categorias: Aberto, Veterano 37 e Master 50.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 25 de setembro, data em que também será realizado o congresso técnico.

Na reunião, que contará com a participação da coordenação da Taça Aciv e representantes das equipes inscritas, serão discutidos assuntos referentes à competição e feito o sorteio dos grupos de cada categoria.

Neste ano, os valores de inscrição por equipe serão de R$ 800,00 para as categorias Aberto e Veterano, e de R$ 700,00 para a categoria Master.

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), é parceira do evento, garantindo o custeio da arbitragem e a entrega de troféus e medalhas aos vencedores.

Além disso, a competição oferecerá premiação em dinheiro. Na Categoria Aberto, o campeão receberá R$ 10 mil e o vice-campeão R$ 3 mil, ambos livres de impostos. Já nas categorias Veterano e Master, a premiação corresponderá a 80% do valor arrecadado com as inscrições, sendo 70% destinado ao campeão e 30% ao vice-campeão.

Para confirmar a inscrição ou obter mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (69) 99242-0363, com Valdir Ueker.

A previsão é que a bola comece a rolar no dia 4 de outubro, nos gramados da Sede Social e Esportiva da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena.