Empresário boliviano é encontrado morto em loja no Centro de Chupinguaia

Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Militar foi acionada após o proprietário de uma loja situada na Avenida Tancredo Neves, no Centro de Chupinguaia ser encontrado sem vida por um parente; inicialmente não havia indícios de violência, mas vestígios de sangue levantaram dúvidas sobre as causas da morte.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o proprietário do estabelecimento, Miguel Beth Castilho Mamani, de nacionalidade boliviana, foi encontrado sem vida por um parente identificado como C.A.B.M., por volta das 07h.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a equipe médica municipal já havia sido acionada para a constatação oficial do óbito. Na primeira verificação, não foram observados sinais aparentes de violência no corpo da vítima. A Polícia Técnico-Científica (Politec) de Vilhena foi comunicada, e o perito informou que, a princípio, não seria necessário o deslocamento, liberando o corpo para a funerária.

No entanto, durante a remoção, funcionários da funerária perceberam sangue no rosto da vítima e também no banheiro do quarto localizado nos fundos da loja. Diante disso, a guarnição acionou novamente o perito criminal, que se dirigiu ao local. A área foi preservada até a chegada da equipe para os trabalhos periciais de praxe.

Conforme relatado por C., na tarde anterior ele trabalhava em uma construção com Miguel, quando este passou mal e pediu para ser levado até sua residência, situada nos fundos da loja Emerson Presentes. O parente confirmou que o deixou no local por volta das 16h. O fato foi corroborado por uma funcionária, que presenciou a chegada de ambos. Segundo ela, Miguel foi ao banheiro, ligou o ar-condicionado do quarto e permaneceu no local até o encerramento do expediente, quando ela deixou a loja.

Já na manhã de hoje, ao retornar para o trabalho por volta das 08h, a funcionária se deparou com a presença da equipe médica, acionada por C., após encontrar o comerciante sem vida.

Depois dos procedimentos da Politec, o corpo foi liberado à Funerária Bom Jesus, responsável pela remoção e pelos trâmites legais para o velório e sepultamento.