Homem preso por violência doméstica é solto e, no mesmo dia, volta a ameaçar a ex-companheira de morte em Vilhena

Na quinta-feira, 11, a Polícia Militar de Vilhena foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça envolvendo um homem que, segundo a vítima, havia sido preso no começo da tarde e liberado no mesmo dia.

Após deixar a delegacia, o autor teria voltado até a residência da ex-companheira e retomado as ameaças de morte (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local a equipe confirmou que, algumas horas antes, já havia sido registrado um boletim de ocorrência envolvendo as mesmas pessoas. A mulher relatou que manteve um relacionamento amoroso com o suspeito, mas decidiu não continuar a relação — decisão que, conforme ela, o homem não aceita.

“Peço pelo amor de Deus: eu não quero mais ele aqui dentro, quero que ele fique na cadeia ou, se não for possível, que seja colocado tornozeleira nele, porque senão ele vai acabar me matando”, afirmou a vítima ao relatar o medo de sofrer violência.

A Polícia Militar prestou atendimento e registrou a nova ocorrência. As medidas tomadas no local, bem como o encaminhamento do caso (como eventual representação à autoridade judiciária ou acompanhamento pela Delegacia de Polícia Civil), não foram detalhadas pelas fontes no momento da apuração.