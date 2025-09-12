Polícia recupera bicicleta furtada e apreende drogas, munições e bomba d’água em Vilhena

Na madrugada desta sexta-feira, 12, a guarnição da Patrulha Reforço da Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de furto em Vilhena, que resultou na recuperação de uma bicicleta e na apreensão de drogas, munições e outros objetos de origem suspeita.

A vítima, identificada como L.B.N., comunicou o furto de uma bicicleta da marca Lotus, cor preta com adesivos laranjas. Durante diligências, os policiais avistaram, no quintal de uma residência situada na Rua 1512, um veículo com as mesmas características do bem subtraído.

Ao chamarem no portão, foram atendidos por uma mulher identificada como E.S.O., que demonstrava intenso nervosismo e apresentava resquícios de pó branco na região nasal. Questionada, ela admitiu estar fazendo uso de entorpecente no momento da abordagem.

No interior da casa, os militares encontraram P.H.O., filho da suspeita, que foi reconhecido em imagens como um dos autores do furto. Em prosseguimento às buscas, a guarnição localizou seis munições de calibre .38 intactas escondidas sob um sofá. Além disso, dentro de uma bolsa de E.S.O., foram apreendidas porções de maconha e cocaína, sendo esta última confirmada pela própria como a substância que estava consumindo.

Ainda na residência, foi localizada uma bomba d’água da marca DARKA, cor vermelha, semelhante às que haviam sido furtadas recentemente na região.

Todos os materiais apreendidos — bicicleta, bomba d’água, munições e entorpecentes — foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, juntamente com os suspeitos.

A vítima reconheceu prontamente sua bicicleta por marcas características, reforçando a autoria do crime.