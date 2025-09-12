Vereadora Michelly Martins diz que curso deve fortalecer comércio local em Colorado do Oeste

Colorado do Oeste também será atendido com os cursos oferecidos pela Assembleia Legislativa do Estado (ALE), por meio da Escola do Legislativo. O município será contemplado com o curso gratuito de edição de vídeo em celular.

As aulas serão ministradas no período de 24 a 28 de novembro, no horário das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira, na Câmara Municipal. A iniciativa em oferecer a capacitação partiu da vereadora Michelly Martins, que contou com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró.

Segundo Michelly, um dos principais objetivos do curso é o de fortalecer o comércio local, oferecendo ferramentas de marketing digital, que hoje são indispensáveis para empresas e empreendedores. Ela explicou que a proposta é disponibilizar, de forma gratuita, conhecimento tanto para colaboradores de empreendimentos comerciais, quanto para a comunidade em geral, incluindo jovens que desejam descobrir talentos na criação de conteúdo ou em outras áreas da comunicação.

Michelly Martins disse que vem da iniciativa privada e que é completamente apaixonada pelo empreendedorismo. Ela afirmou que, como vereadora, estará sempre buscando formas de fortalecer o comércio e lutar pelos empreendedores, “que geram oportunidades de emprego e fazem toda a diferença na economia do nosso município”.

Segundo Cirone Deiró, a capacitação faz parte de um conjunto de ações da Assembleia Legislativa, lideradas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, que buscam qualificar a população e abrir novas oportunidades de trabalho e desenvolvimento para os municípios. O deputado também destacou o empenho da vereadora Michelly, para que a população de Colorado fosse beneficiada.