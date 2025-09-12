VÍDEO: Homem é esfaqueado após discussão em distribuidora de bebidas no Centro de Corumbiara

Na tarde de quinta-feira, 11, a Polícia Militar foi acionada no hospital municipal de Corumbiara para atender uma ocorrência de lesão corporal, registrada em uma distribuidora de bebidas situada na Avenida Itália Franco esquina com a Rua Guarajus, no Centro da cidade.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar à unidade de saúde, os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou estar consumindo bebidas alcoólicas no local quando iniciou uma discussão com um homem identificado como W., vulgo “Negão”.

Durante a briga, após diversos xingamentos, o suspeito sacou um canivete da cintura e passou a golpear a vítima. Em uma tentativa de se defender, o homem utilizou uma cadeira como escudo, mas ainda assim foi atingido por golpes nas costas.

Após o ataque, o agressor fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Militar realizou buscas na região, porém não conseguiu localizar o suspeito.

Câmeras de segurança da distribuidora registraram a ação, e as imagens deverão auxiliar nas investigações.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que dará prosseguimento às providências cabíveis.

>>>Vídeo: