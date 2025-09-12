Vilhena recebe NASA Space Apps 2025 com apoio da Sicoob Credisul

Nos dias 4 e 5 de outubro de 2025, Vilhena será palco de um acontecimento inédito: a cidade vai sediar, pela primeira vez, o NASA Space Apps Challenge, o maior hackathon de inovação do planeta. A maratona será realizada na Escola e Faculdade Favoo, com apoio da Sicoob Credisul e Hubee, e do Sebrae Rondônia.

Criado pela NASA, o programa mobiliza mentes criativas em todo o mundo para desenvolver soluções para desafios da Terra e do espaço, utilizando dados abertos da agência espacial norte-americana. Nesta edição, os participantes poderão escolher entre 19 desafios, que abordam temas como inteligência artificial, mudanças climáticas, cidades inteligentes, sustentabilidade e exploração espacial.

Durante as 48 horas de imersão, estudantes, profissionais e entusiastas da tecnologia terão acesso a mentorias, momentos de inspiração, networking e pitch de projetos. As soluções desenvolvidas em Vilhena serão avaliadas em nível internacional, com chance de reconhecimento direto pela NASA.

A Sicoob Credisul, que tem investido em iniciativas voltadas à inovação e ao desenvolvimento da região, foi decisiva para que Vilhena conquistasse a sede do evento. “Estamos falando de um dos maiores hackathons internacionais de inovação do mundo, que conecta pessoas em mais de 150 países em torno de ciência, tecnologia e criatividade. Com o apoio do Sebrae e da Sicoob Credisul, conquistamos a sede em Vilhena e agora temos a chance de impulsionar o ecossistema local, inspirar novos talentos e projetar nossa cidade no cenário mundial da inovação”, pontua Tiago Sartori, superintendente de Estratégia e Inovação da cooperativa.

Para Rangel Miranda, analista de Inovação e Head de Startups do Sebrae Rondônia, a chegada do evento marca um novo momento para a região. “Trazer esse evento para Rondônia mostra como a nossa agenda de inovação está ganhando força e só acontece porque temos parceiros que acreditam nessa jornada. Nossa expectativa é simples e poderosa: gerar conexões, provocar ideias e mostrar que Vilhena tem talento de sobra para entregar soluções aos desafios globais”.