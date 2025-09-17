PF encerra atividade de segurança privada irregular durante festival em Humaitá – AM

PF encerra atividade de segurança privada irregular durante festival em Humaitá – A Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de fiscalizar e combater empresas clandestinas de segurança privada durante o festival Mangabafest, na última quinta-feira (11/9), em Humaitá/AM.

Após denúncia anônima, policiais federais constataram que duas empresas prestavam serviços de segurança privada sem autorização. Como resultado, foi lavrado auto de encerramento da atividade, devido à presença de vigilantes irregulares atuando no local.

A PF tem intensificado o combate às empresas clandestinas no Amazonas, encerrando diversas atividades irregulares nos últimos anos. A contratação de serviços clandestinos de segurança privada representa risco à integridade física das pessoas e ao patrimônio dos contratantes, pois esses profissionais não passam pelo controle da PF quanto a antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica.

No Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes.