PM é acionada após adolescente de 12 anos fugir de residência provisória em Vilhena

No começo da madrugada desta quarta-feira, 17, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Rua 624, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, envolvendo uma adolescente de 12 anos em situação de fuga de residência.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local a equipe policial entrou em contato com uma conselheira tutelar, a qual relatou que a menor encontra-se temporariamente sob os cuidados de J.A., apesar de não haver vínculo de parentesco entre ambas.

Os pais da adolescente se mudaram para Manaus, deixando a filha para trás. Em data anterior, havia sido programado que ela viajaria em companhia da irmã, mas a menor recusou-se a embarcar no ônibus e retornou à residência de J.

Na manhã seguinte, a adolescente evadiu-se do local de acolhimento e se deslocou até a casa de pessoas desconhecidas, que, diante da situação, acionaram o Conselho Tutelar. Na ocasião, a menor foi reconduzida à residência de J.

Porém, durante a noite, ao perceber a ausência temporária de sua responsável, a menor voltou a se evadir, sendo localizada nas proximidades de um açougue no mesmo bairro.

Diante da reincidência da fuga, a conselheira tutelar solicitou apoio da Polícia Militar para registro do fato e informou que a adolescente seria encaminhada a um abrigo institucional, onde permanecerá sob proteção até decisão definitiva das autoridades competentes.