Homem é conduzido à delegacia por maus-tratos a cães em chácara de Colorado

Na quinta-feira, 18, a Polícia Militar foi acionada por J.A.O., e C.M.L., para atender uma ocorrência em uma chácara localizada na Linha 176, Km 0,5, no município de Colorado do Oeste, onde denúncias apontavam maus-tratos contra cães.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a denúncia relatava que F.A., mantinha oito cães de raças diversas em sua propriedade rural, todos em condições inadequadas de cuidado.

No local, os militares constataram seis animais acorrentados, com acesso insuficiente a água e alimento. Alguns apresentavam extrema magreza, com costelas visivelmente aparentes, indícios claros de subnutrição.

Outros dois cães, conforme informado pelas testemunhas, já haviam sido resgatados e encaminhados a uma clínica veterinária devido ao estado grave em que se encontravam.

Ao ser questionado, F.A., alegou que os dois animais internados teriam sido envenenados por pessoa desconhecida, mas não apresentou provas da afirmação.

Disse ainda que mantinha os demais cães presos próximos às represas da propriedade com o objetivo de proteger os criadouros de peixes contra furtos.

Diante da situação confirmada pelas testemunhas e pelo médico veterinário responsável pelo atendimento dos animais, a guarnição deu voz de prisão a F.A., que foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, onde a ocorrência foi registrada para as devidas providências.