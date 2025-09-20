Em solenidade, colégio militar Dom Pedro II homenageia destaques do 1º semestre e apresenta projetos em Vilhena; veja fotos

Na manhã desta sexta-feira, 19, o Colégio Militar Dom Pedro II realizou uma cerimônia especial para homenagear os alunos destaque do 1º semestre e apresentar os projetos desenvolvidos na instituição em Vilhena.

O evento aconteceu na quadra poliesportiva e contou com a presença de diversas autoridades militares, entre elas: Avelino Menezes de Carvalho Filho (Tenente-coronel BM, coordenador de educação, ensino e instrução do CBM de Rondônia), Moacyr de Paula Junior (Tenente-coronel BM, diretor geral do Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade I – Porto Velho), Márcio STRAUSS Tenente-coronel BM, comandante do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Vilhena), Itamar de Santi (Capitão PM, diretor geral do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade 5), Douglas Matias Ferreira (1º Tenente BM, comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Vilhena), Patrícia Martinez Pimenta (2º Tenente BM, diretora-geral do Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II – Vilhena) e Dejane Chauvim (vice-diretora do Colégio Militar Dom Pedro II – Unidade II – Vilhena).

Em sua fala, a diretora Patrícia Pimenta destacou que “é com profundo orgulho que estamos nesta solenidade, onde celebramos o empenho, dedicação e talento dos nossos alunos. O Colégio Militar Dom Pedro II não oferece apenas uma formação acadêmica, mas também cultiva valores essenciais para a formação de cidadãos responsáveis e comprometidos com a sociedade. Cada conquista de vocês reflete o trabalho coletivo, envolvendo a família, a escola e a determinação dos estudantes. Os homenageados representam uma fonte de inspiração para seus colegas”.

Patrícia Pimenta também ressaltou os projetos desenvolvidos na instituição, como karatê, capoeira, jiu-jítsu, coral, informática, fanfarra, entre outros. “Não conseguiria realizar esses grandes projetos sem as valiosas parcerias que temos. Os projetos visam ampliar os horizontes dos alunos, revelar talentos e oferecer um aprendizado que vai além do conteúdo acadêmico, preparando-os para um futuro melhor”, afirmou.

Durante a cerimônia, a professora de Língua Portuguesa, Sandra Maria Gregolim, falou sobre o projeto de leitura, e foi apresentada a fanfarra da escola, encantando o público presente.

Veja a relação dos homenageados:

ALUNOS DESTAQUE

6º A:

Geovana Lima, Soffia Galieta, João Vitor Wermuth

6ºB:

Eloah Souza, Larissa Azevedo e Geovanna Mittmann

7º A:

Amanda Reis, Hiury Reis e Yasmin Carvalho

7º B:

Barbara Silva, Brayan Salvador e Sofia Gomes

8ºA :

Ana Vitória Veneruchi, Eduarda Oliveira e Luan Cruz

8º B:

Heloisa Brandão, Ester Oliveira e Laura Cardoso

8º C:

Ana Soares, Clara Santos e José Fontinerli

9º A:

Cybelly Reis, Bruna Stella e Julia Souza

9º B:

Lucas Belli, Ana Reis e Allana Dall`Agnol

9º C:

Ryan Silva, Julio Wiebbelling e Taina Oliveira

Alunos que participaram do 32º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos em São Paulo

Renata Santos (professora de Educação Física)

Vitor Santos (aluno do 7º B)

Aysla Costa (aluna do 7º B)

Maria Fiori (aluna do 9º B)

Ana Fiori (aluna do 9º C)

Maria Santos (9º A)

>>> CONFIRA A GALERIA DE FOTOS ABAIXO: