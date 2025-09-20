Motociclista foge da PM, colide em viatura e acaba preso em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 19, a Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) realizava cerco policial em Vilhena para interceptar um motociclista que trafegava em alta velocidade e sem respeitar placas de parada obrigatória, quando o condutor colidiu contra a lateral de uma viatura.

O suspeito, identificado como K.F.N., não habilitado, pilotava uma Honda/CG 160 Fan licenciada e sofreu escoriações leves, recusando atendimento dos Bombeiros. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,23 mg/L, e admitiu ter consumido álcool e maconha durante o dia.

A ocorrência teve início no bairro Alto dos Parecis, percorreu o Jardim Eldorado e terminou no Parque São Paulo. A perícia foi acionada para registrar as avarias.

Ainda durante os trabalhos, outro homem, identificado como A.C.S.S., desrespeitou a área isolada e, ao ser advertido, desacatou um sargento da PM com xingamentos. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.