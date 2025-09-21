Homem morre após ser esfaqueado no coração em Vilhena; outros dois ficaram feridos

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima fatal foi identificada como Joséfran da Cruz Silva, de 59 anos, que trabalhava como pintor.

Ele estava em uma mercearia no bairro São José, próximo à Escola Marechal Rondon, bebendo, quando chegou um homem que já havia trabalhado com ele.

Após uma discussão, o suspeito sacou uma faca e desferiu vários golpes contra Joséfran, atingindo-o no coração. A vítima caiu e morreu no local.

Dois homens que tentaram socorrê-lo também foram esfaqueados. Um deles segue internado em estado grave no Hospital Regional. Após o crime, o autor fugiu, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar.

A Funerária Canaã, responsável pelos trâmites legais, informou que o velório de Joséfran acontecerá a partir das 17h30 desta segunda-feira, 22, na Capela Mortuária. A cerimônia foi adiada para aguardar a chegada da mãe da vítima, que vem do Rio de Janeiro, e de uma irmã que mora em Caldas Novas (GO).

O sepultamento está previsto para terça-feira, em horário a ser definido pela família.