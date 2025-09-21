Facebook Instagram
domingo, 21 de setembro de 2025.

Motocicleta é furtada em frente a residência no Jardim Eldorado em Vilhena

Vítima relatou à polícia que estacionou o veículo na rua e, ao retornar, constatou o crime
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que seguirá com as investigações

Na noite de sábado, 20, uma motocicleta foi furtada na Rua Carlos Schmoller, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena. A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que havia estacionado sua motocicleta em frente à residência e, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido levado. Trata-se de uma Yamaha, modelo Fazer 250cc, de cor roxa, com placa NUG-1398.

A polícia colheu informações no local e realizou diligências nas imediações, mas até o momento não obteve êxito em localizar a motocicleta nem identificar o autor do furto.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que seguirá com as investigações.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.