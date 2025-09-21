Motocicleta é furtada em frente a residência no Jardim Eldorado em Vilhena

Na noite de sábado, 20, uma motocicleta foi furtada na Rua Carlos Schmoller, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena. A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que havia estacionado sua motocicleta em frente à residência e, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido levado. Trata-se de uma Yamaha, modelo Fazer 250cc, de cor roxa, com placa NUG-1398.

A polícia colheu informações no local e realizou diligências nas imediações, mas até o momento não obteve êxito em localizar a motocicleta nem identificar o autor do furto.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que seguirá com as investigações.