Facebook Instagram
terça-feira, 23 de setembro de 2025.

Motocicleta com placa adulterada é localizada escondida em vegetação em Vilhena

Veículo foi encontrado após denúncia e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
A motocicleta foi recolhida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis

Na manhã de segunda-feira, 22, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Celso Masutti, próximo à estação rodoviária de Vilhena, onde havia informação de uma motocicleta escondida em meio à vegetação.

A solicitante relatou que avistou o veículo coberto por folhagens, situação que lhe causou estranheza e a levou a acionar a polícia.

No local, os militares encontraram uma Honda NXR Bros, de cor azul, com placa NCH 2H13. Ao consultar o sistema, foi verificado que a referida placa pertencia, na verdade, a um caminhão, levantando suspeitas de adulteração ou clonagem.

Na sequência, foi feita a checagem do chassi, revelando que a placa original da motocicleta é NCR 2713. Após consulta, confirmou-se que não havia registro de roubo ou furto, apenas a irregularidade na identificação do veículo.

Diante da constatação, a motocicleta foi recolhida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.