Motocicleta com placa adulterada é localizada escondida em vegetação em Vilhena

Na manhã de segunda-feira, 22, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Celso Masutti, próximo à estação rodoviária de Vilhena, onde havia informação de uma motocicleta escondida em meio à vegetação.
A solicitante relatou que avistou o veículo coberto por folhagens, situação que lhe causou estranheza e a levou a acionar a polícia.
No local, os militares encontraram uma Honda NXR Bros, de cor azul, com placa NCH 2H13. Ao consultar o sistema, foi verificado que a referida placa pertencia, na verdade, a um caminhão, levantando suspeitas de adulteração ou clonagem.
Na sequência, foi feita a checagem do chassi, revelando que a placa original da motocicleta é NCR 2713. Após consulta, confirmou-se que não havia registro de roubo ou furto, apenas a irregularidade na identificação do veículo.
Diante da constatação, a motocicleta foi recolhida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.