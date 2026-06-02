Pai e dois filhos são conduzidos à UNISP de Vilhena durante investigação de furto de carretinha em Cerejeiras

A Polícia Militar realizou diligências na tarde desta terça-feira (2) em Vilhena para apurar o furto de uma carretinha automotiva ocorrido durante a madrugada em Cerejeiras (leia mais AQUI).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, equipes policiais de Cerejeiras e Vilhena chegaram a uma residência localizada na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena, após o avanço das investigações sobre o crime registrado por volta da 1h da madrugada, quando uma carretinha foi furtada após criminosos cortarem o cadeado que a prendia em frente a um estabelecimento comercial.

No local, os policiais abordaram um jovem de 17 anos, identificado pelas iniciais G., que deixava a residência no momento da chegada das equipes. Durante a entrevista, ele afirmou não ter informações sobre a carretinha furtada nem sobre outro reboque que estava estacionado em frente ao imóvel.

Ao ser questionado sobre um veículo que teria sido utilizado na ação criminosa e registrado por câmeras de monitoramento, o adolescente informou que o automóvel pertencia ao seu pai, identificado pelas iniciais A.P.O.S. Os policiais realizaram novas diligências e retornaram à residência, onde localizaram o homem.

Inicialmente, A.P.O.S. negou participação no crime. Entretanto, segundo a ocorrência, após ser informado sobre a existência de imagens que mostrariam o veículo de sua propriedade rebocando a carretinha furtada, alegou ter emprestado o automóvel a um indivíduo conhecido apenas pelo apelido de “Cheiroso”.

Com autorização para ingresso no imóvel, os policiais realizaram buscas e localizaram diversas ferramentas, equipamentos elétricos e outros objetos cuja procedência não foi esclarecida pelo morador.

No interior do veículo também foram encontrados um alicate corta-vergalhão, roupas e acessórios que podem auxiliar nas investigações.

Após análise das imagens de monitoramento relacionadas ao furto ocorrido em Cerejeiras, os investigadores identificaram A.P.O.S., o adolescente G., e uma adolescente de 13 anos, identificada pelas iniciais M., como supostos participantes da ação criminosa.

Os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para apresentação à autoridade policial de plantão.

A mãe dos adolescentes acompanhou todos os procedimentos e permaneceu ao lado da filha durante a formalização da ocorrência, conforme previsto em lei.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura a participação de cada um dos envolvidos e busca localizar a carretinha furtada.