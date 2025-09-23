PF fiscaliza casa noturna e fecha empresa de segurança clandestina em Porto Velho

A Polícia Federal (PF) de Rondônia realizou uma operação de fiscalização em uma casa noturna de Porto Velho no último domingo, 21. A ação tinha como objetivo combater a atuação irregular de empresas de segurança privada.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima indicar que o local utilizava vigilantes sem autorização da PF. Durante a fiscalização, os agentes confirmaram que a segurança estava sendo prestada por uma empresa não credenciada, caracterizando uma atividade clandestina.

Como resultado, a PF lavrou um auto de encerramento da atividade ilegal e notificou os responsáveis pelo estabelecimento. A Polícia Federal alerta que a contratação de segurança privada sem autorização legal representa um risco para a segurança das pessoas e do patrimônio, já que os profissionais não passam por controle de antecedentes criminais, formação técnica ou avaliações psicológica e física exigidas por lei.

A operação reforça os esforços da Polícia Federal para assegurar que os serviços de segurança privada operem dentro da legalidade, protegendo a sociedade e coibindo práticas irregulares.