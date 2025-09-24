Atletas de Vilhena conquistam título nacional de Jiu-Jitsu

No último dia 20 de setembro, a Associação Bushidô/Legado Jiu-Jitsu brilhou mais uma vez ao se consagrar campeã no Campeonato Brasileiro Norte de Jiu-Jitsu, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD). O evento reuniu cerca de 400 atletas e proporcionou combates de alto nível ao público presente.

Entre os destaques da competição, o atleta Felipe Almeida, representante da Legado Jiu-Jitsu, conquistou ouro duplo, vencendo tanto em sua categoria quanto no absoluto. O desempenho reforça a tradição da equipe em revelar talentos e consolidar resultados expressivos no cenário nacional.

O trabalho em equipe também rendeu frutos: a Legado Jiu-Jitsu conquistou o troféu de equipe campeã nas categorias mirim ao infanto-juvenil. Já no pódio geral, do juvenil ao master, a academia voltou a ocupar o lugar mais alto, alcançando uma dobradinha histórica de troféus por equipe.

A trajetória da Legado Jiu-Jitsu vem sendo construída há mais de uma década, com foco não apenas no rendimento esportivo, mas também na formação de valores. A filosofia da equipe busca desenvolver a disciplina, a resiliência e a inteligência emocional de crianças, adolescentes e adultos, preparando-os para desafios dentro e fora dos tatames.

Quem deseja iniciar no esporte ou matricular filhos em um ambiente seguro e qualificado pode procurar a sede da Legado Jiu-Jitsu, localizada na Avenida Marechal Rondon, nº 5292, 5º BEC, em cima do Morcegão Motos, em Vilhena.