Câmera de segurança registra acidente na BR-174 em Vilhena

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro Chevrolet Celta foi registrado na manhã desta quarta-feira, 24, na Avenida Jô Sato (BR-174), em Vilhena.

Câmera de segurança flagrou o momento em que o motorista do carro de passeio sai de um estacionamento e colide com a carreta, que chegou a arrastar o veículo por alguns metros.

Apesar da colisão ter atingido o lado do condutor, ele não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência.

