Condutora de bicicleta elétrica bate em carro estacionado e é encaminhada ao Hospital Regional em Vilhena

Na manhã de terça-feira, 23, a guarnição da Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo um carro Ford Fiesta e uma bicicleta elétrica, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, em Vilhena.

Quando os militares chegaram ao local, constataram que o Corpo de Bombeiros já havia realizado o atendimento pré-hospitalar e encaminhado a condutora da bicicleta elétrica ao Hospital Regional.

De acordo com relatos colhidos pela guarnição, a ciclista trafegava pela via quando acabou colidindo na lateral de um veículo Ford Fiesta, que estava devidamente estacionado. No hospital, a vítima relatou que seguia no sentido Porto Velho/Cuiabá e, em determinado momento, abaixou a cabeça para olhar algo e, ao levantar, já estava muito próxima do carro, não conseguindo evitar a colisão.

Com o impacto, o automóvel sofreu avarias no para-choque e no paralama traseiro do lado esquerdo. Até o encerramento da ocorrência, o proprietário do veículo ainda não havia sido localizado.

A bicicleta elétrica teve a parte frontal destruída. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.