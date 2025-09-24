Conferência Municipal de Direitos Humanos de Vilhena consolida propostas para a etapa estadual

A 1ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos de Vilhena foi realizada na terça-feira, 23, no auditório da Faculdade Uninassau, reunindo autoridades, profissionais e a comunidade.

Promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e pelo Conselho Municipal dos Direitos Humanos (CMDH), o evento teve como objetivo principal debater e propor ações para garantir os direitos fundamentais de todos os cidadãos.

Com o tema “Por um sistema nacional de direitos humanos: consolidar a democracia, resistir aos retrocessos e avançar na garantia de direitos para todas as pessoas”, o encontro foi um espaço de diálogo plural e democrático.

As discussões foram divididas em seis eixos temáticos: Enfrentamento das Violações e Retrocessos; Democracia e Participação Popular; Igualdade e Justiça Social; Justiça Climática, Meio Ambiente e Direitos Humanos; Proteção dos Direitos Humanos no Contexto Internacional; e Fortalecimento da Institucionalidade dos Direitos Humanos.

As propostas aprovadas durante a conferência têm o propósito de auxiliar os gestores na construção e implementação de políticas públicas. Essas propostas serão apresentadas na Conferência Estadual, que ocorrerá em Porto Velho nos dias 15 e 16 de outubro.

A programação também contou com a palestra magna do Dr. Gilson Ely Chaves, que abordou o tema “Políticas Públicas Como Resultado da Participação da Sociedade no Debate Sobre os Direitos Humanos”. No encerramento do evento, foram eleitos 14 delegados que terão a responsabilidade de representar o município de Vilhena na etapa estadual da Conferência.