CONTRADIÇÃO: presidente da Câmara prega “união e respeito”, mas corta microfone de vereador que criticou prefeito em Cerejeiras

O presidente da Câmara de Cerejeiras, Selso Lopes, mostrou contradição entre discurso e comportamento durante a sessão legislativa realizada na noite de segunda-feira, 22.

Durante parte dos trabalhos, o parlamentar enfatizou a ideia de entrosamento entre os vereadores da atual legislatura, falando em “união”, “respeito”, “harmonia” e “unanimidade” para descrever o andamento dos trabalhos.

No entanto, ao fim da sessão, seu comportamento destoou do discurso: Selso mandou cortar o microfone do vereador Elói Ronsani, que fez duras críticas à gestão do prefeito Sinésio José, irmão de Selso, devido a notificação do Tribunal de Contas que apontou graves irregularidades em processo administrativo. O caso ganhou repercussão após divulgação no Extra de Rondônia (leia mais AQUI).

Durante seu pronunciamento na tribuna, Elói afirmou que a notificação ocorreu apenas nove meses após o início do mandato do prefeito Sinésio, pedindo “mais gestão e menos politicagem”, argumentando que a medida buscava resguardar a responsabilidade administrativa do chefe do Executivo.

Elói reclamou devido à terceira intervenção de Selso que, tentou defender a administração do seu irmão Sinésio José. “Peço que desligue o microfone do vereador Elói. É bonita a sua falta de educação e interferência”, desabafou durante a sessão.

A atuação gerou debate no município, destacando o descompasso entre a defesa da harmonia institucional e a prática de censura a críticas feitas no parlamento contra o Executivo Municipal. Confira a sessão na íntegra AQUI