Foragido da Justiça do Tocantins é preso em Cerejeiras pela Força Tática

No começo da noite da terça-feira, 23, a guarnição da Força Tática de Cerejeiras prendeu um homem identificado pelas iniciais C.A.X.G., policial civil do Estado do Tocantins, que estava foragido da Justiça.

A ação ocorreu após informações repassadas pela Polícia Civil tocantinense, que indicavam que o procurado poderia estar escondido na casa da mãe, localizada na Rua Maria Godoy Duran, esquina com a Rua Paraíba.

Durante patrulhamento em frente ao imóvel, que também funciona como borracharia, os militares visualizaram um homem com características semelhantes ao do investigado, mas ao ser abordado, verificaram que não se tratava do foragido.

Logo em seguida, os policiais perceberam que a mãe do procurado deslocou-se apressadamente para os fundos da residência, levantando suspeitas. Em conversa com o proprietário da borracharia, este confirmou que C., havia entrado na casa para tomar banho.

Com a entrada autorizada, a guarnição realizou buscas no interior da residência e conseguiu localizar o policial civil. No momento da abordagem, ele foi informado sobre o mandado de prisão existente em seu desfavor, o qual disse já ter conhecimento.