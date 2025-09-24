Menores que haviam fugido de Casa Acolhedora são localizados pelo Conselho Tutelar em Cerejeiras

Na manhã de terça-feira, 23, a Polícia Militar foi acionada para dar suporte ao Conselho Tutelar na Rua Ceará, bairro Primavera, em Cerejeiras.
Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os conselheiros tutelares localizaram dois menores que haviam fugido da Casa Acolhedora mantida pelo município.
Após a busca, os adolescentes foram reconduzidos à instituição, ficando novamente sob custódia para as medidas administrativas cabíveis.
Durante todo o deslocamento, a Polícia Militar acompanhou a equipe do Conselho Tutelar, garantindo a segurança dos profissionais e dos menores. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.