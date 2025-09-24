Mulher denuncia marido por violência doméstica e estupro em Corumbiara

Na manhã de terça-feira, 23, uma mulher procurou o Quartel da Polícia Militar em Corumbiara para denunciar o próprio companheiro por violência doméstica e estupro.

Segundo a vítima, ela vive com o marido há cerca de cinco anos e as brigas entre ambos são constantes. Na noite de segunda-feira, 22, após comprar bebidas alcoólicas em uma distribuidora e publicar uma foto em sua rede social, ela voltou para casa, onde continuou a beber, enquanto o companheiro consumia cachaça.

Durante a madrugada, os dois iniciaram uma discussão, momento em que o homem se apossou de uma faca e colocou no pescoço da mulher, afirmando que iria matá-la. A vítima disse que mencionou estar com o celular gravando a situação, o que fez o agressor soltar a faca, mas em seguida ele quebrou o aparelho e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão.

Ainda conforme o relato, por volta das 2h, o homem tentou manter relação sexual sem o consentimento da esposa. Apesar de ela afirmar que não queria, ele insistiu e quase consumou o ato, parando apenas quando a vítima começou a chorar e pediu que ele parasse. Logo depois, o agressor teria mandado a mulher ir embora de casa.

Diante das violências sofridas, tanto físicas quanto psicológicas, a vítima buscou ajuda junto à Polícia Militar. O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada e ficará sob responsabilidade da autoridade policial para as devidas providências.