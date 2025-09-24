PF deflagra operação contra tráfico de drogas em Rondônia e Espírito Santo

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na terça-feira, 23, a Operação Rota 429, destinada ao combate ao tráfico interestadual de drogas.

A ação contou com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, sendo seis em municípios do Estado de Rondônia e um no Estado do Espírito Santo, todos expedidos pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho.

As investigações tiveram início em dezembro de 2024, após a apreensão de aproximadamente 46 kg de maconha do tipo “skunk” no município de Presidente Médici/RO.

A partir da prisão em flagrante realizada na ocasião, a Polícia Federal identificou indícios da participação de investigados residentes em Rondônia e no Espírito Santo no envio do entorpecente.

Com a operação deflagrada nesta data, a Polícia Federal busca reunir provas da atuação criminosa e desarticular o esquema de fornecimento e transporte interestadual de drogas.