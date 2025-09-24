VÍDEO: Morador denuncia descaso da Energisa com comunidade rural em Corumbiara

Na tarde desta quarta-feira, 24, Aroldo Fernando Becher, morador de Corumbiara, encaminhou à redação do Extra de Rondônia áudios e vídeo denunciando o descaso da Energisa com moradores da zona rural.

Segundo ele, um cabo de alta tensão se rompeu na terça-feira, 23, na linha 06 da 2ª Eixo, acesso ao assentamento Verde Seringal, afetando também o Travessão A, linha 7, mine 6, mine 7 e linha 08.

Aroldo relatou que, apesar das reclamações, a Energisa desviou a equipe que se deslocava ao local para atender outra ocorrência na região de Chupinguaia.

Com isso, famílias da área rural de Corumbiara seguem há mais de 24 horas sem energia, enfrentando prejuízos devido à perda de produtos perecíveis e da produção que necessita de refrigeração.

>>>Vídeo: