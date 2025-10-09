PM apreende menores flagrados com maconha em praça no centro de Vilhena

Na noite de quarta-feira, 8 de outubro de 2025, por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na Praça Nossa Senhora Aparecida, localizada na região central de Vilhena.

Segundo informações recebidas pela guarnição, duas adolescentes estariam na praça, em frente a uma sorveteria, comercializando entorpecentes.

A denúncia ainda apontava que as menores haviam postado, em seus status nas redes sociais, imagens exibindo grande quantidade de substância aparentando ser maconha.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram um grupo de jovens fazendo uso de drogas e, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos empreenderam fuga em diferentes direções — alguns seguiram no sentido da Escola Álvares de Azevedo e outros pela Avenida Capitão Castro, rumo ao bairro 5º BEC.

Durante as buscas, a equipe observou que dois adolescentes entraram na Escola Álvares de Azevedo, enquanto outros três fugiram em bicicletas elétricas. Os militares entraram no colégio e localizaram um dos suspeitos, que revelou o endereço onde os demais envolvidos estariam escondidos — uma residência situada na Avenida Capitão Castro.

No local indicado, a PM localizou dois menores que haviam fugido anteriormente. Ainda durante a ocorrência, os policiais encontraram na praça uma mochila escolar de cor preta, deixada para trás por um dos adolescentes. Dentro dela havia materiais escolares, uma porção de maconha tipo skank e uma carteira de cigarro aberta da marca Lucky Strike.

Os envolvidos relataram à guarnição que estudam no Colégio Álvares de Azevedo e admitiram que estavam “matando aula” na praça e fazendo uso de entorpecentes.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências cabíveis.