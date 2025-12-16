Deputada Federal Cristiane Lopes recebe Medalha Amiga da Marinha em Porto Velho

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) foi homenageada com a Medalha Amiga da Marinha, concedida pela Marinha do Brasil em reconhecimento a personalidades que contribuem de forma relevante para o fortalecimento da instituição e a valorização de seus princípios.

A solenidade ocorreu em Porto Velho, com a entrega da honraria realizada pelo Capitão de Fragata Alessandro Freitas, representante da Capitania dos Portos de Porto Velho.

A distinção marca um momento especial, celebrado no Dia do Marinheiro, data que simboliza a coragem, a disciplina e o compromisso dos homens e mulheres que atuam na defesa das águas brasileiras e da soberania nacional.

Para Cristiane Lopes, o reconhecimento representa não apenas uma conquista pessoal, mas uma homenagem coletiva ao trabalho desenvolvido em parceria com a Marinha do Brasil.

“Receber a Medalha Amiga da Marinha e o título honorífico é uma honra imensa, sobretudo em uma data tão significativa como o Dia do Marinheiro. É um reconhecimento que me emociona profundamente, pois reforça o valor do trabalho conjunto em prol da segurança, da formação profissional e do fortalecimento das nossas instituições”, destacou a parlamentar.

Instituída em agosto de 1966, a Medalha Amiga da Marinha é concedida a civis, militares de outras forças e instituições que se destacam na promoção da mentalidade marítima, no relacionamento institucional com a Marinha do Brasil, na defesa de seus interesses e na divulgação da importância estratégica do mar para o desenvolvimento do país.

A atuação de Cristiane Lopes junto à Marinha se reflete em ações concretas. Em 2023, em parceria com a Capitania Fluvial de Porto Velho (CFPV), a deputada participou da cerimônia de entrega de carteiras e certificados a 19 alunos concluintes do Curso de Formação de Aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas (Nível 1). A solenidade foi realizada na Escola do Legislativo, na capital rondoniense, contribuindo para a qualificação profissional e geração de oportunidades no setor fluvial.

Ao final do evento, a deputada reafirmou seu compromisso com a Marinha do Brasil e com o desenvolvimento de Rondônia. “Seguirei firme nessa parceria, apoiando iniciativas que valorizem nossos marinheiros, fortaleçam a navegação fluvial e ampliem oportunidades para a população ribeirinha”, concluiu Cristiane Lopes.