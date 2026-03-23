Ariquemes é classificada como a 4ª cidade mais inteligente da Região Norte e a primeira de RO

Ariquemes acaba de conquistar um reconhecimento que coloca o município em destaque no cenário nacional, sendo classificada como a cidade mais inteligente de Rondônia e a 4ª colocada em toda a Região Norte, segundo o Ranking Connected Smart Cities, realizado em São Paulo na edição de 2025.

Grande parte desse avanço se deve aos investimentos realizados pelo Projeto Cidades Inteligentes (Procint), desenvolvido pelo Instituto Federal de Rondônia, com aporte financeiro de R$ 30 milhões assegurado pelo senador Confúcio Moura para atender municípios em Rondônia.

O ranking Connect Smart Cities é considerado uma das principais referências do país, o qual avalia dezenas de indicadores ligados à inovação, tecnologia, governança, mobilidade, saúde e qualidade de vida. E foi justamente nesses pilares que Ariquemes avançou de forma concreta.

Para o coordenador-geral do Procint, Vagner Schoaba, o reconhecimento no ranking mostra que investir em inovação não é luxo, é estratégia. E o Projeto Cidades Inteligentes, conforme Schoaba, prova que, quando há planejamento, parceria e execução, os resultados aparecem, e aparecem para todo o Brasil ver.

De acordo com supervisor do Procint, Sérgio Loss, o resultado que não acontece por acaso. “Ariquemes conta hoje com um Centro de Empreendedorismo e Inovação; foram instaladas de mais de 160 câmeras de videomonitoramento; foi implantada a entrega de sistemas modernos de gestão pública e criados laboratórios de aprendizagem ativa entre outras ações. Tudo isso fruto de muito trabalho e dedicação de uma equipe que se empenhou para transformar a cidade”, reforçou Loss.

Centro de Empreendedorismo e Inovação

O que antes era um espaço esquecido, hoje se tornou um dos maiores símbolos de transformação em Ariquemes. O Centro de Empreendedorismo e Inovação, implantado por meio do Procint/IFRO, é mais do que uma obra física, representa uma virada de chave. Um ambiente criado para desenvolver ideias, formar empreendedores e conectar tecnologia com soluções reais para a população. Um prédio abandonado que foi transformado e ganhou laboratórios tecnológicos, espaços coworking, auditórios e estúdios e criação, além de áreas para a capacitação e desenvolvimento de projetos.

Sistema Pronto Saúde

Outro grande avanço foi à implantação do sistema Pronto Saúde, que integra as informações dos pacientes em toda a rede municipal. Hoje, ao sair de uma UBS e buscar atendimento na UPA, o histórico completo já está disponível para o médico. É mais agilidade, mais precisão e menos risco. “Além disso, o Proto Saúde trouxe redução de filas, o fim do retrabalho e da papelada, agendamento mais eficiente, controle de medicamentos e atendimento mais rápido e humanizado”, destacou o coordenador-geral.

Mais segurança, mais tecnologia, mais resultado.

Ariquemes avançou com a implantação de um moderno sistema de monitoramento, com 163 câmeras distribuídas pela cidade, sendo cerca de 100 com reconhecimento facial e leitura de placas. Instaladas em pontos estratégicos, incluindo escolas, as câmeras reforçam a segurança pública com um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.