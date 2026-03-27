Apenado ironiza sistema prisional após ser flagrado fora de rota em Vilhena: “Não vai dar em nada”

Na última quinta-feira (26), a Polícia Militar realizou a prisão de um homem que cumpre pena no regime semiaberto após flagrá-lo descumprindo ordens judiciais em Vilhena.

A abordagem ocorreu no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua 916, no bairro Alto Alegre, durante um patrulhamento de rotina da Rádio Patrulha.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares suspeitaram do indivíduo após ele demonstrar nervosismo excessivo, baixar o rosto e acelerar o passo ao notar a aproximação da viatura.

Durante a revista, foi constatado que o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica, mas não portava documentos de identificação.

Em contato com a Colônia Penal, a guarnição foi informada de que o apenado estava “fora de sua rota” permitida, violando as regras do monitoramento em tempo real impostas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

Questionado sobre a irregularidade, o homem demonstrou deboche em relação ao Judiciário, chegando a declarar aos policiais que a magistrada era “uma mãe” e que a detenção “não daria em nada”.

Diante da infração administrativa e da desobediência à ordem judicial, o indivíduo recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde aguardou a realização do exame de corpo de delito antes de ser recolhido novamente ao sistema prisional.

A quebra do regime de monitoramento será comunicada ao juízo da execução penal, o que poderá acarretar a regressão da pena para o regime fechado.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”