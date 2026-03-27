Darci Cerutti descarta candidatura e afirma foco na gestão do Sebrae em Rondônia

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae em Rondônia, o vilhenense Darci Cerutti, confirmou que não pretende disputar as eleições deste ano e que seguirá à frente da instituição até o fim do mandato.

Cerutti, que ocupou o cargo de vice-prefeito de Vilhena, afirmou que Extra de Rondônia que, mesmo após receber convites para concorrer a cargos eletivos, a decisão foi de permanecer na função atual. Ele destacou que o compromisso assumido com a instituição e com o setor produtivo foi determinante para a escolha.

Cerutti ressaltou que sua eleição para o cargo contou com o apoio de representantes de instituições financeiras e entidades empresariais, reforçando o caráter técnico da função. Entre os integrantes do conselho estão lideranças ligadas a bancos públicos e federações do setor produtivo.

De acordo com Cerutti, a prioridade neste momento é dar continuidade às ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, ao apoio aos pequenos negócios e ao desenvolvimento econômico nos municípios de Rondônia.

Com mais um período de gestão pela frente, ele afirmou que seguirá concentrado nas atividades institucionais do Sebrae, mantendo o foco em projetos e iniciativas voltadas ao crescimento regional.