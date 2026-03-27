Em visita ao EXTRA, Hildon e Cirone detalham trajetória e aliança na disputa pelo governo durante agenda em Vilhena

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves, e o pré-candidato a vice-governador, Cirone Deiró, ambos do União Brasil, cumprem agenda em Vilhena, nesta sexta-feira, 27, momento em que visitaram a redação do Extra de Rondônia.

No site, concederam entrevistas nas quais abordaram a formação da pré-candidatura, a mudança partidária e a trajetória política e profissional de ambos, que fazem parte da Federação União Brasil/PP/Republicanos.

Durante a conversa, Hildon explicou que a saída do PSDB ocorreu em função do cenário político atual e da necessidade de viabilidade eleitoral em partidos com maior estrutura, destacando que o convite para integrar o União Brasil, em composição com outras siglas, contribuiu para fortalecer o projeto e ampliar o tempo de exposição na campanha.

Segundo ele, a definição de Cirone Deiró como pré-candidato a vice-governador foi decisiva para a consolidação da pré-candidatura, classificando a união como uma composição que reúne experiência política, administrativa e empresarial.

Ao Extra de Rondônia, Hildon também relatou que a decisão de mudança partidária ocorreu de forma rápida, após reuniões com lideranças nacionais, e destacou que a formação do grupo amplia a presença política em diferentes regiões do estado.

Ao detalhar sua trajetória, o pré-candidato citou atuação por mais de duas décadas como promotor de Justiça, além de experiência no setor educacional, com a criação de instituições de ensino em Rondônia e em outros estados, posteriormente incorporadas pela Universidade Estácio de Sá.

Na vida pública, ressaltou os dois mandatos como prefeito de Porto Velho, mencionando a gestão de um dos maiores orçamentos do estado e a execução de obras de infraestrutura, incluindo a pavimentação de centenas de quilômetros de vias urbanas.

De acordo com Hildon, a composição com Cirone Deiró também leva em consideração a necessidade de integração entre capital e interior, diante da complexidade administrativa de Rondônia.

Ele afirmou que a experiência conjunta dos dois pré-candidatos pode contribuir para a condução de políticas públicas em áreas estratégicas, especialmente infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, citadas como demandas recorrentes da população.

SECRETÁRIO, VICE-PREFEITO E DEPUTADO REELEITO

Durante a entrevista com o Extra de Rondônia, Cirone Deiró apresentou sua trajetória profissional, destacando que iniciou a vida laboral ainda na infância e construiu carreira no setor empresarial antes de ingressar na política.

Formado em administração, atuou em entidades representativas e posteriormente assumiu o cargo de vice-prefeito de Cacoal, acumulando também a função de secretário municipal de Obras. Em seguida, foi eleito deputado estadual e reeleito com ampliação da votação, tendo como foco de atuação o fortalecimento do setor produtivo, apoio à agricultura familiar e incentivo à geração de emprego e renda.

Cirone afirmou que o convite para integrar a pré-candidatura ao governo partiu de articulação com lideranças do União Brasil e que a decisão envolveu abrir mão da reeleição como deputado estadual para participar do projeto.

Segundo ele, a proposta foi construída com base em um planejamento voltado ao estado e não em interesses individuais.

O pré-candidato a vice-governador também declarou que a receptividade da população tem sido positiva, com manifestações de apoio em diferentes municípios, indicando interesse em novas alternativas políticas para Rondônia.

Ao final da entrevista, Cirone confirmou que não disputará a reeleição para a Assembleia Legislativa e informou que sua esposa, Noeli Deiró, será lançada como pré-candidata, com o objetivo de dar continuidade a projetos desenvolvidos ao longo de seu mandato, incluindo ações voltadas ao setor produtivo, associações comunitárias e iniciativas de inclusão social.