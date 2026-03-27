Empresário Manoel Silva destaca proposta do Raro Gastronomia em Vilhena durante entrevista ao EXTRA

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia nesta sexta-feira (27), o empresário Manoel Silva Santos, responsável pelo Raro Gastronomia, detalhou a trajetória e o conceito do estabelecimento em Vilhena.

O empreendimento aposta em um formato que une gastronomia variada, lazer e um ambiente planejado para diferentes perfis de público.

Segundo Manoel, o Raro Gastronomia foi idealizado para oferecer um conceito diferenciado na cidade, priorizando o atendimento de qualidade e um cardápio que atenda desde os amantes da culinária japonesa até quem prefere pratos tradicionais e porções.

TRAJETÓRIA E LOCALIZAÇÃO

O projeto teve início em 2022 e, após passar por diferentes endereços, consolidou-se em sua estrutura atual, localizada na Avenida Major Amarante (ou Marcos Henrique, conforme o endereço exato), em frente à Fimca. O espaço foi estrategicamente planejado para ser um ponto de encontro acessível e confortável para grupos de amigos e famílias.

CARDÁPIO VARIADO: DO SUSHI AO HAPPY HOUR

Um dos principais pilares do Raro Gastronomia é a versatilidade. O empresário destacou que o rodízio foi estruturado para ser democrático, com valores competitivos entre R$ 75 e R$ 80. O menu inclui:

Rodízio de Sushi: Seleção completa com pratos quentes inclusos;

Porções Variadas: Calabresa, frango com bacon, isca de tilápia e costelinha;

Pratos à la carte: Yakisoba, massas e opções para diferentes paladares;

Bebidas e Drinks: Chopp gelado, cervejas e coquetéis autorais.

ENTRETENIMENTO E MÚSICA AO VIVO

Para completar a experiência, o restaurante oferece uma programação de música ao vivo de segunda a sábado. “Nossa proposta é oferecer um ambiente que combine boa comida e entretenimento de qualidade”, ressaltou Manoel durante a entrevista.

Além da música, o local mantém promoções frequentes, como ofertas em torres de chopp e cerveja, ideais para o público que busca um momento de descontração após o trabalho ou no final de semana.

CONTRIBUIÇÃO PARA O SETOR LOCAL

Ao encerrar a entrevista, Manoel Silva reforçou o compromisso do Raro Gastronomia em contribuir para o fortalecimento do setor de eventos e alimentação em Vilhena. O objetivo é continuar inovando para atender à crescente demanda por espaços que ofereçam, em um só lugar, boa gastronomia e opções de lazer diversificadas.