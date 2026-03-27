Empresário reage agressão com técnicas de artes marciais e contém suspeitos em Vilhena

Nesta sexta-feira (27), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o comerciante, (vítima), relatou que dois homens chegaram ao local e, por motivos fúteis, iniciou uma sessão de agressões físicas com socos e pontapés.

Para se defender, o empresário utilizou técnicas de artes marciais, conseguindo projetar um dos agressores ao solo e cessar o ataque imediato.

Ao chegar ao local, a guarnição da Rádio Patrulha encontrou os dois suspeitos em estado de extrema agressividade, sendo necessária a intervenção dos militares para contê-los.

Ambos confessaram a autoria das agressões iniciais. O comerciante apresentava escoriações na cabeça e queixava-se de dores, enquanto um dos agressores sofreu ferimentos leves nas costas durante o embate.

Apesar das lesões, todas as partes envolvidas recusaram o acionamento do Corpo de Bombeiros para atendimento médico em unidade de pronto atendimento.

Um dos agressores não portava documentos de identificação e recusou-se a assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local.

Diante da negativa e da gravidade da situação, todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para prestar esclarecimentos à autoridade judiciária.

O caso foi registrado como vias de fato e lesão corporal, e imagens do circuito interno ou materiais audiovisuais devem auxiliar na apuração das responsabilidades.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”