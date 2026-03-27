Família busca por adolescente de 14 anos que desapareceu após sair para a escola em Vilhena

Uma adolescente de 14 anos, identificada como Thaylla Gabriely Pereira Harchanseck, está desaparecida desde a manhã da última quinta-feira (26), em Vilhena.

A jovem saiu de sua residência, localizada no bairro Maria Moura, por volta das 11h40, com destino à Escola Machado de Assis, e não retornou.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia junto à mãe da menor, Marilene Pereira Daniel, Thaylla vestia o uniforme da rede estadual, tênis preto e portava um moletom também de cor preta no momento em que saiu para pegar o ônibus.

A presença da estudante na unidade de ensino foi confirmada pela direção da escola.

Relatos de um colega de classe indicam que, após o término das aulas, Thaylla foi vista aguardando o transporte escolar para retornar ao seio familiar.

No entanto, ela não chegou ao destino. Segundo a família, a adolescente nunca apresentou comportamento de fuga anterior e o telefone celular dela permanece desligado ou fora de área, sem visualização de mensagens ou registro de chamadas.

Um boletim de ocorrência já foi registrado junto à Polícia Civil, que passa a investigar o paradeiro da jovem. Desesperada, a família pede o apoio da comunidade vilhenense para qualquer pista que leve à localização de Thaylla.

Quem tiver informações concretas sobre o paradeiro de Thaylla Gabriely pode entrar em contato imediatamente com as autoridades pelos números:

Polícia Militar: (69) 3322-3935 – Polícia Civil: (69) 3322-3001