Homem é preso após atirar contra o próprio irmão no Distrito do Guaporé

Na noite de quinta-feira (26), a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante após uma tentativa de homicídio na Linha 90, Gleba Canário, no Distrito do Guaporé, pertencente ao município de Chupinguaia.

O suspeito teria efetuado um disparo de arma de fogo contra o próprio irmão.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada e deslocou-se imediatamente ao local acompanhada por uma ambulância.

Ao chegarem à residência, os militares foram atendidos pelo autor do crime, que confessou espontaneamente ter atirado contra o irmão após um desentendimento ocorrido momentos antes.

O agressor entregou aos policiais uma espingarda cartucheira calibre .32, sem marca visível e com numeração ilegível. No interior da arma, ainda se encontrava o cartucho deflagrado utilizado no crime, além de outras cinco munições intactas que foram apreendidas pela equipe.

A vítima foi atingida na região posterior do pescoço, logo abaixo da nuca. Devido à gravidade do ferimento, o homem foi socorrido pela equipe médica do Distrito do Guaporé e encaminhado para atendimento emergencial, permanecendo sob observação hospitalar.

Diante da materialidade do fato, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em Vilhena.

Ele deverá responder por tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo, ficando à disposição da autoridade policial.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”