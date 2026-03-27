Mulher esfaqueia marido durante briga e alega legítima defesa em Cerejeiras

Na madrugada desta sexta-feira (27), a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hospital São Lucas, em Cerejeiras, onde um homem havia dado entrada com perfurações graves causadas por arma branca.

Segundo a avaliação médica, os golpes atingiram vasos profundos, gerando elevado risco à vida da vítima.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a esposa do homem confessou a autoria dos golpes, mas alegou ter agido em legítima defesa. Ela relatou que o marido chegou do trabalho por volta das 19h e, após ingerir uma bebida com uma substância em pó não identificada, passou a apresentar comportamento estranho.

De acordo com o depoimento da mulher, por volta de 01h30, o companheiro despertou em estado de agitação e desorientação, afirmando que queriam matá-lo. Em seguida, ele teria passado a agredi-la fisicamente com socos, mordidas no pescoço e uma tentativa de enforcamento.

Para repelir a agressão, a mulher apoderou-se de uma faca que estava no quarto e desferiu dois golpes contra o marido, um no tórax e outro na região lombar. Logo após o ocorrido, ela mesma prestou socorro e o levou ao hospital.

A guarnição policial deslocou-se até a residência do casal, onde constatou manchas de sangue no piso e nas roupas de cama, confirmando a dinâmica dos fatos.

A faca utilizada, com lâmina de aproximadamente 15 centímetros, foi apreendida para perícia. Os militares também observaram marcas de mordida e lesões no corpo da mulher, compatíveis com o relato de agressão prévia.

O caso foi registrado inicialmente como tentativa de homicídio, dada a gravidade das lesões, mas a Polícia Civil investigará a excludente de ilicitude por legítima defesa.

A mulher foi conduzida à delegacia para prestar depoimento e as medidas legais cabíveis foram adotadas. O homem permanece sob cuidados médicos.

** “Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”