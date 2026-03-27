Presidente da Sicoob Credisul destaca crescimento da cooperativa e desafios do agro para 2026

O presidente da Sicoob Credisul, Ivan Capra, apresentou um balanço das atividades da instituição e as perspectivas para 2026, durante entrevista ao site Extra de Rondônia.

Segundo ele, a cooperativa completou 26 anos de atuação, com origem em Vilhena, e mantém foco no fomento à economia regional.

Ao longo desse período, a instituição ampliou sua presença e passou a atuar também em outros estados da região Norte e Centro-Oeste.

De acordo com Ivan Capra, apenas em Vilhena, o volume de crédito concedido pela cooperativa se aproxima de R$ 1,5 bilhão. Considerando toda a região do Cone Sul, esse valor chega perto de R$ 2 bilhões, refletindo a atuação da instituição no apoio a empresas, produtores e empreendimentos locais.

A cooperativa atua em diversos segmentos, com destaque para o agronegócio, pecuária e apoio a cooperativas e empresas da região. Atualmente, o Sicoob Credisul possui cerca de 47 agências distribuídas entre Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas.

Para 2026, o presidente destacou que o setor financeiro ligado ao agronegócio enfrenta desafios, especialmente em função do aumento dos juros, custos de produção e endividamento de produtores. Segundo ele, esse cenário tem impactado o mercado, com registros de dificuldades financeiras em diferentes regiões do país.

Apesar disso, Ivan Capra afirmou que a cooperativa deve manter suas operações e o apoio aos cooperados, reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional. Ele ressaltou que a instituição continuará atuando ao lado dos parceiros, buscando soluções para enfrentar o momento econômico.

Além das atividades financeiras, o Sicoob Credisul também mantém participação em eventos do setor produtivo. Em 2026, a cooperativa deve apoiar iniciativas como a Expo Vilhena e outras feiras regionais, como eventos realizados em Cerejeiras e Colorado do Oeste.

Ao final, o presidente destacou a importância de manter o otimismo diante dos desafios econômicos. Segundo ele, o cenário atual exige adaptação, mas a expectativa é de recuperação gradual nos próximos anos, com continuidade das atividades produtivas na região.