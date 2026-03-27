Secretário de Saúde, Wagner Borges passa mal, é submetido a procedimento cirúrgico e permanece em observação na UTI em Vilhena

O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, foi internado nesta sexta-feira (27) após passar mal enquanto estava em atividade.

De acordo com informações repassadas por sua assessoria ao Extra de Rondônia, ele estava trabalhando normalmente na Secretaria de Saúde (Semus) quando apresentou sintomas e precisou ser levado com urgência para atendimento médico.

Ainda, conforme a assessoria, Wagner Borges já havia realizado exames anteriormente, e os resultados foram liberados nesta sexta-feira. Após a análise, os médicos identificaram obstruções em veias do coração, o que levou à recomendação de cirurgia imediata.

O procedimento foi realizado no mesmo dia e, segundo as informações, ocorreu conforme o esperado. Após a cirurgia, o secretário foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece sob observação médica para acompanhamento do quadro clínico no período pós-operatório.

Segundo o assessor, o caso gerou preocupação inicial, mas o secretário já saiu da cirurgia e segue em monitoramento. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o tempo de permanência na UTI ou previsão de alta.

A Secretaria Municipal de Saúde segue funcionando normalmente.