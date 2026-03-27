Trio é detido com drogas e embalagens para comercialização em Cerejeiras

Na tarde de quinta-feira (26), a Polícia Militar realizou a apreensão de entorpecentes e a detenção de três indivíduos, sendo dois adultos e um menor de idade, no cruzamento da Rua Portugal com a Avenida Integração Nacional, em Cerejeiras.

A ação ocorreu durante uma fiscalização de trânsito em apoio ao Detran.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares abordaram um veículo de passeio e constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante o procedimento, o comportamento inquieto e o tom de voz baixo entre os ocupantes levantaram suspeitas, motivando uma busca minuciosa no automóvel.

No interior do veículo, os policiais localizaram uma sacola plástica com maconha escondida sob o banco do motorista. Outra porção da mesma substância foi encontrada na porta do passageiro.

Além da droga, foram apreendidas diversas embalagens vazias do tipo “ziplock”, comumente utilizadas para o fracionamento e venda de entorpecentes, e dois dispositivos eletrônicos (cigarros eletrônicos).

Questionados sobre a origem do material, o adolescente de 17 anos tentou assumir a propriedade da droga, mas entrou em contradição ao não saber informar a quantidade ou o valor pago pelo produto.

Testemunhas relataram ter visto o menor e um dos adultos transitando a pé pouco antes da abordagem, sem carregar objetos, o que reforçou a suspeita de que o material já estaria no carro sob responsabilidade do condutor.

Com o grupo, os policiais ainda apreenderam R$ 58,00 em espécie e dois aparelhos celulares.

O veículo foi recolhido e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”