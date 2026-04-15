Colheita chegou, mas o caixa não fecha: até quando dá para segurar a dívida?

A colheita avança, mas o peso das dívidas acumuladas e do alto custo financeiro segue comprimindo o caixa do produtor e colocando a recuperação judicial no centro das decisões.

O avanço da colheita traz volume e comercialização relevante. Ainda assim, em muitas praças, o caixa não vem reagindo na mesma proporção. O cenário recorrente não aponta para uma falha específica da safra, mas para a forma como a dívida foi sendo construída ao longo dos últimos ciclos.

A leitura é direta: a produção entra, mas já comprometida com passivos acumulados, rolagens sucessivas e custo financeiro elevado. Em um ambiente com contratos pulverizados entre bancos, tradings e fornecedores, a liquidez segue travada e a previsibilidade é baixa. Na prática, a conta não fecha porque a estrutura do passivo consome a geração de caixa.

Quando a safra não recompõe o caixa e a próxima já nasce pressionada, o risco deixa de ser pontual e passa a ser estrutural. É nesse ponto que a Recuperação Judicial começa a entrar no radar como ferramenta de reorganização. O instrumento reorganiza a negociação em um plano único, com regras claras e maior previsibilidade.

O limitador, no entanto, está na execução. Estruturas mal conduzidas tendem a ampliar risco, travar negociação e acelerar perdas. Por isso, antes de aceitar a recomendação de uma Recuperação Judicial, a pergunta precisa ser objetiva: quantos processos esse time efetivamente conduziu com sucesso, em operações reais, com passivos complexos e pressão de caixa no agro? Em um ambiente sensível como esse, experiência comprovada deixa de ser diferencial e passa a ser critério de proteção.

Há outro ponto que o mercado conhece bem: reorganizar dívida, por si só, nem sempre recompõe a operação. Na maioria dos casos, o produtor precisa também de capital novo para recuperar fôlego, sustentar o ciclo seguinte, preservar o fluxo de caixa e evitar que a reestruturação nasça pressionada. Por isso, bancas realmente especializadas não atuam apenas na frente jurídica. Elas costumam operar com visão integrada, dentro de um ecossistema financeiro capaz de apoiar a montagem da solução, melhorar liquidez e viabilizar entrada de dinheiro novo quando o cenário exige.

Na prática, a diferença entre uma RJ que apenas posterga o problema e uma reorganização que cria chance real de continuidade costuma estar justamente aí: na qualidade da condução, na experiência de quem estrutura o caso e na capacidade de conectar a solução jurídica à necessidade financeira concreta da operação.

O momento da colheita, com números reais sobre a mesa, é a hora certa para avaliar, com apoio técnico qualificado, se ainda é possível resolver a situação com renegociações pontuais ou se o caminho mais viável é a renegociação coletiva por meio de um pedido de Recuperação Judicial.

Para saber mais sobre a Recuperação Judicial, entre em contato com o escritório Vicentini & Andrade pelo telefone/whatsapp (62) 3943-9393, Instagram vicentinieandrade ou e-mail atendimento@vicentiniandrade.com.br.